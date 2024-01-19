أفضل ناد في الشرق الأوسط 2023.. الأهلي يفوز بجائزة «جلوب سوكر».. وأول تعليق من الخطيب

الشارقة - اميمة ياسر -

فاز النادي الأهلي بجائزة "جلوب سوكر" كأفضل نادِ في الشرق الأوسط لعام 2023، وذلك خلال الحفل الذي أقامه مجلس دبي الرياضي على هامش مؤتمر دبي السنوي، مساء الجمعة.

وخلال عام 2023، توّج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، بجانب فوزه بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه.

من جانبه، علق الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على فوز القلعة الحمراء بجائزة "جلوب سوكر" كأفضل نادٍ في الشرق الأوسط عن عام 2023.

وقال الخطيب بعد تسلم الجائزة: "أشكر موقع جلوب سوكر وكل من صوت للنادي الأهلي، ومنحه حقه في الفوز بجائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط".

وأضاف الخطيب: "أهدي هذه الجائزة لأصحابها والمشاركين فيها، وهم جماهير الأهلي الذين يساندوننا دائما، فهم الحافز الذي يدفعنا للاستمرار لتحقيق المزيد من النجاح".

وتنافس الأهلي كممثل وحيدة لقارة إفريقيا على الجائزة مع 4 أندية أخرى، وهي: الهلال والاتحاد والنصر من السعودية، وشباب أهلي دبي الإماراتي.

وسبق أن فاز الأهلي بجائزة النادي الأفضل في الشرق الأوسط من قبل في عام 2021، وتسلم الجائزة رئيس النادي محمود الخطيب في الحفل.