مدرب الوحدة: نحاول الاستفادة فنياً من البطولة.. وخبر رفع القيد عن الزمالك أسعدني

ياسر رشاد - القاهرة - قبل أول مباراه فى دورة أبو ظبي

السبت 20/يناير/2024 - 12:31 ص 1/20/2024 12:31:15 AM

أكد عمار معاذ، مدرب حراس مرمى نادي الوحدة الإماراتي، أنه كان حريص على استقبال بعثة القلعة البيضاء بعد وصولهم أمس في الإمارات.

وقال عمار في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة "الزمالك": "تشرفت باللعب لنادي الزمالك وتربيت على حب وعشق القلعة البيضاء، وأعمل في نادي الوحدة حاليا ونحاول التعامل مع البطولة الودية لكي نستفيد فنيا".



وأضاف: "كنت سعيدا بعد رفع إيقاف القيد عن الزمالك والفريق يحتاج إلى تدعيم وصفقات قوية خلال الفترة المقبلة".