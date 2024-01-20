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أيمن منصور: من الخطأ الحكم على المنتخب مبكرًا.. ونستطيع التأهل أمام غانا

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ياسر رشاد - القاهرة - قال أيمن منصور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، إن منتخب مصر من الصعب الحكم عليه خلال الوقت الحالي وعقب مباراة موزمبيق، وأن ذلك من الوارد أن يحدث في كرة القدم.

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وقال أيمن منصور فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبدالغني: “ليس من الصح أن نقوم بالحكم على مستقبل منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، ما زال أمامنا مباراتين والبطولة بها العديد من المفاجآت”.

وأضاف: "منتخب مصر يستطيع التأهل أمام منتخب غانا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية وعلينا التركيز فقط من أجل أن نتأهل للدور المقبل.

ويذكر أن المنتخب الوطني تعادل أمام منتخب موزمبيق ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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