"آخر 10 مباريات".. ماذا يفعل المنتخب المصري في مباريات الجولة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا؟



محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتخب المصري لخوض مباراة حاسمة في بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، عندما يلاقي منتخب الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل بالبطولة.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب " فيليكس أفوي بوانيي" بكوت ديفوار، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا.

ويدخل المنتخب المصري المباراة، بهدف تحقيق الفوز في تلك المباراة، من أجل حسم بطاقة التأهل لدور ال 16 من بطولة أمم أفريقيا، بعدما حصد نقطتين فقط في أول جولتين بالبطولة، بعد التعادل مع كلا من موزمبيق وغانا على الترتيب.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية، نتائج آخر 10 مباريات للمنتخب المصري في الجولة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا:

وتعرض المنتخب المصري لهزيمة واحدة فقط، خلال آخر 10 لقاءات خاضهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الأمم الأفريقية، كانت في نسخة 1998.

ونجح المنتخب المصري من تحقيق الفوز في 7 مباريات من سبع نسخ مختلفة أعوام " 2000، 2002، 2006، 2010، 2017، 2019، 2021"، وتعادلا في مباراتين أعوام " 2004، 2008".

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