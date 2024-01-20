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لقاء ثنائي الأهلي.. موعد مباراة تونس ومالي في كأس الأمم الإفريقية 2023

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب تونس لمواجهة قوية ضد مالي، في العاشرة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتقام المباراة بين منتخب تونس الذي يلعب في صفوفه محترف الأهلي علي معلول، ضد منتخب مالي الذي يلعب له أليو ديانج لاعب الأحمر الآخر، على ملعب كورهوغو، بكوت ديفوار.

ويبحث تونس عن الفوز الأول له، بعد الهزيمة من منتخب ناميبيا في الجولة الأولى، فيما يخوض منتخب مالي المباراة وهو في المركز الأولى بالمجموعة الخامسة، عقب الفوز على جنوب أفريقيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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