تونس ومالي.. الموعد والقناة الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - تستكمل اليوم الأحد مباريات كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام في كوت ديفوار، حيث تقام اليوم ثلاثة مباريات، ضمن الجولة الثانية، حيث يواجه منتخب الجزائر نظيره بوركينا فاسو، بينما يلتقي منتخب أنجولا نظيره موريتانيا، ويلعب منتخب تونس مع مالي.

الجزائر تواجه بوركينا فاسو

في أولى المباريات يلتقي المنتخب الجزائر نظيره بوركينا فاسو، في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الرابعة وسوف تنقل عبر قناة bein sports 1 MAX.

أنجولا مع موريتانيا

وفي المباراة الثانية يلتقي منتخب أنجولا مع نظيره موريتانيا، في السابعة مساء، بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الرابعة، عبر عبر قناة bein sports 1 MAX.

تونس في مواجهة مالي

وفي ختام المباريات المباريات يواجه منتخب تونس نظيره موريتانيا، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الخامسة، وسوف تنقل عبر قناة bein sports 1 MAX.