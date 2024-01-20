«يختارون حكامهم ومواعيد المباريات».. «كاف» يفرض عقوبات قاسية على عادل عمروش بسبب المغرب.. وإقالته من تدريب تنزانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، فرض عدة عقوبات على المدير الفني لمنتخب تنزانيا، عادل عمروش.

وبحسب ما نقل موقع "بطولات"، فقد قرر "كاف" إيقاف عادل عمروش لمدة 8 مبارياته، إلى جانب عقوبة مالية قدرها 10.000 دولار.

وتأتي هذه العقوبات على خلفية التصريحات التي أدلى بها عمروش ضد الاتحاد المغربي لكرة القدم، في وقت سابق.

وصرح عمروش بأن الاتحاد المغربي "يمتلك تأثيرًا على كاف فيما يتعلق بترتيب مواعيد المباريات."

وتلقى منتخب تنزانيا خسارة كبيرة أمام نظيره المغربي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

وقال عمروش آنذاك: "خلال المباراة الأخيرة ضد المغرب، أجبرونا على اللعب في المساء عندما أردنا اللعب في وقت مبكر من بعد الظهر، المغرب يدير كرة القدم الأفريقية، هم أيضًا يختارون حكامهم، ونحن نبقى مجرد متفرجين".

من جهته، أعلن الاتحاد التنزاني لكرة القدم عن تمت إقالة عادل عمروش، وسيتم إسناد مهمة تدريب المنتخب إلى حامد موروكو.