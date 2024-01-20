الزمالك يعلن تعاقده مع مدرب بلجيكي خلال أيام و3 تغييرات في الجهاز الفني

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، عن اقتراب نادي الزمالك من الإعلان عن تعاقده مع مدرب بلجيكي، لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا لـ معتمد جمال.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني على قناة “اون تايم سبورتس”، إن إدارة الزمالك استقرت على تعيين البلجيكي كارل هوفكينز.

وأوضح أن البلجيكي كارل هوفكينز، سيكون مديرًا فنيًا لفريق الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد الاتفاق معه حول بنود التعاقد.

اقرأ أيضًا.. كولر يعاقب نجم الاهلي ويحرمه من معسكر الإمارات

وأكد فايق، أن إدارة الزمالك اتفقت مع هوفكينز على استقدام ثنائي مساعد له من بينهم مخطط للأحمال البدنية.

وأشار إلى أنه سيتم ترشيح مساعد ثالث ليكون مدرب حراس مرمى، ولكن سيتم حسم إمكانية استقدام مدرب الحراس وفقا لميزانية الزمالك المتاحة لهذا الملف.

وشدد فايق، على أن الزمالك ينتظر في الوقت الحالي إنهاء الأمور الخاصة بالمعاونين ثم توقيع التعاقد للإعلان عن المدرب خلال الأسبوع المقبل.

وأفاد فايق، بأن إدارة الزمالك استقرت على تغيير مدرب حراس المرمى في الجهاز الجديد سواء باستقدام مدرب أجنبي مع هوفكينز أو ترشيح له أسماء مصريين.

وسيتم توجيه الشكر لـ محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى الحالي لفريق الزمالك.

واختتم فايق:”في حال حدوث أي أمر طارئ في ملف هوفكينز سيكون البديل هو البرازيلي باكيتا المدير الفني لشباب بلوزداد الجزائري وسيكون ضمن جهازه معاونه السابق بالزمالك جوستافو مدرب الأحمال”.