منتخب مصر الاولمبي يواجه العراق بحثًا عن الفوز الاول بدورة دبي الدولية الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل منتخب مصر الأولمبي مع نظيره المنتخب العراقي، مساء اليوم السبت الموافق 20 يناير 2024، بالمواجهة التى تجمعهما في ثاني مبارياته بدورة دبي الدولية الودية، والتي تستضيفها الإمارات في الفترة 17 إلى 28 يناير الجاري، بمشاركة خمس منتخبات هي الإمارات وقطر والسعودية ومصر والعراق.

وكانت بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم، وصلت إلى مدينة دبي الإماراتية في ساعة متأخرة من مساء الإثنين الماضي، بعد رحلة طيران استمرت نحو 4 ساعات، وخلد اللاعبون للراحة مباشرة وتدرب الفريق مساء أمس الثلاثاء استعدادًا لأولى مبارياته في دورة دبي الدولية الودية.

وتعادل المنتخب الأولمبي مع نظيره القطري سلبيا في المباراة الأولى التي جمعت الفريقين الأربعاء الماضي بإستاد الشهامة خلال المعسكر الذى يؤديه الفراعنة استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يستعد منتخب قطر لخوض بطولة آسيا المؤهلة للأولمبياد.