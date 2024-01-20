موعد مباراة الاتفاق السعودي وأم صلال القطري في بطولة الوحدة الدولية الودية

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريقا الاتفاق السعودي ونظيره أم صلال القطري مساء اليوم السبت الموافق 20 يناير 2024 في المواجهة التى تجمع الفريين على استاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن منافسات بطولة الوحدة الدولية الودية.

موعد مباراة الاتفاق السعودي وأم صلال القطري ببطولة الوحدة الدولية الودية والقناة الناقلة

موعد مباراة الاتفاق ضد أم صلال

وتقرر انطلاق صافرة مباراة الاتفاق السعودي أمام أم صلال القطري في تمام الساعة 5:10 بتوقيت الإمارات، 3:10 بتوقيت القاهرة.

وكشفت الشركة المنظمة لبطولة الوحدة الودية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري في الإمارات عن كأس البطولة.

وأكدت الشركة المنظمة للبطولة أن كأس البطولة مطلي بالذهب والفضة، ومصمم بالشكل الخاص الذي يليق بتاريخ وعراقة الأندية المشاركة.

وأضافت الشركة إن كأس البطولة صنع في إيطاليا، ومن المقرر أن يصل مساء اليوم الخميس إلي المملكة العربية المتحدة (الإمارات) البلد المستضيف للبطولة.

ويشارك في بطولة الوحدة الودية 4 فرق وهي الزمالك المصري والوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.