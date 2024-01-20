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تشكيل آرسنال المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق أرسنال مباراة هامة أمام نظيره كريستال بالاس، عصر اليوم، في المباراة التى تجمعهما بالجولة الـ 21 لبطولة الدوري الانجليزي.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام كريستال بالاس 

في حراسة المرمى: رايا

في خط الدفاع: كيويور - ويليام ساليبا - جابرييل - وايت

في خط الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - كاي هافيرتز.

في الهجوم: جابرييل مارتينيلي – نيكيتاه - بوكايو ساكا.

موعد مباراة أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي الممتاز

وتقام مباراة أرسنال وكريستال بالاس على ملعب الإمارات في تمام الساعة الثانية والنصف عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة فيما تذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

ترتيب أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي

ويمتلك أرسنال 40 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الممتاز، بينما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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