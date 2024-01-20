بلماضي يستقرعلى تشكيل الجزائر أمام بوركينا فاسو بأمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أستقر المدرب الوطني جمال بلماضي المدير الفني للفريق لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام بوركينا فاسووالمقرر لها عصراليوم السبت على إستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت دايفور 2024.

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تنطلق صافرة أحداث مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ،فيما تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة

تشكيل منتخب الجزائر المتوقع اليوم…

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: كيفن غيتون - ريان آيت نوري - رامي بن سبعيني - عيسى ماندي.

خط الوسط: رامز زروقي - إسماعيل بن ناصر - يوسف بلايلي - رياض محرز.

خط الهجوم: محمد الأمين عمورة - بغداد بونجاح.

وكان محاربي الصحراء تعادلوا مع أنجولا بهدف لمثله في الجولة الأولى، فيما نجح منتخب بوركينا فاسو في تحقيق الفوزعلى موريتنيا بهدف نظيف.