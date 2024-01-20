من هو نادي الأخدود السعودي الذي سيواجه الأهلي وديًا في الإمارات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي الأخدود السعودي خوضه مباراة ودية أمام الأهلي يوم 23 يناير الجاري خلال معسكره في أبوظبي بالإمارات.

ويحتل فريق الأخدود المركز 12 بجدول ترتيب النسخة الجارية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 20 نقطة جمعهم من 19 مباراة.

وكان نادي الأخدود، قد تعاقد مع المدرب السلوفاكي مارتن سفيلا في نوفمبر الماضي إذ كان يحتل وقتها المركز السادس برصيد 7 نقاط .

الفريق الذي يخوض لأول مرة في تاريخه منافسات الدوري السعودي المحترفين بالموسم الحالي 2023/2024 حقق نتائج طيبة حتى الآن بالمسابقة المحلية.

ولم يُهزم فريق الأخدود آخر 3 مباريات ببطولة الدوري؛ إذ فاز أمام الطائي، الشباب وتعادل سلبيًا أمام الفتح، فيما ظهر بصورة جيدة أمام الأندية الأربع الكبار في الدوري السعودي فهُزم بهدف نظيف أمام الأهلي ومثله أمام الاتحاد، فيما هُزم بثلاثيتين أمام الهلال والنصر.

الفريق الذي تبلغ القيمة السوقية للاعبيه 15.9 مليون يورو يضم بصفوفه اللاعب المصري مواليد السعودية أحمد مصطفى على سبيل الإعارة من نادي سموحة.

وتأسس نادي الأخدود بقرار من الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز رقم في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي برئاسة الامير سلطان بن أحمد السديري.