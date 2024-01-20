كمبيوتر أوبتا يتوقع نتيجة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هند عواد:

يستعد محاربو الصحراء لمواجهة بوركينا فاسو، في الرابعة عصر اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتقام مباراة الجزائر وبوركينا فاسو، في الرابعة عصر اليوم السبت، على ملعب السلام، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس.

وفقًا للكمبيوتر العملاق Opta، من المتوقع أن تحقق الجزائر فوزًا، إذ تغلبت على بوركينا فاسو بنسبة 54% في محاكاة النموذج قبل المباراة.

ويبحث رياض محرز وزملائه عن الفوز الأول في مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023، عقب التعادل مع أنجولا في الجولة الأولى 1-1، فيما حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز في المباراة الأولى على نظيره موريتانيا، بنتيجة 1-0.

ويتصدر منتخب بوركينا فاسو المجموعة الرابعة، برصيد 3 نقاط، فيما يأتي منتخب الجزائر في المركز الثاني، بنقطة وحيدة.