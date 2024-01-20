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الاردن يلتقي كوريا الجنوبية.. والبحرين ضد ماليزيا.. مواعيد مباريات كأس آسيا والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تشهد مباريات بطولة كأس آسيا، اليوم، مواجهتين من العيار الثقيل، اذ يلتقي منتخب الاردن أمام نظيره كوريا الجنوبية، فيما يتقابل البحرين ضد ماليزيا بمنافسات بطولة الأمم الآسيوية.

مباراة الاردن وكوريا الجنوبية

ويستضيف استاد الثمامة، المباراة الاولى الثانية والنصف عصر اليوم بتوقيت الثاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت ، في المواجهة التى تجمع منتخب الاردن بنظيره كوريا الجنوبية بالجولة الثانية للمجموعة الخامسة بأمم آسيا.

مباراة البحرين وماليزيا

كما يتقابل منتخب البحرين امام نظيره الماليزي، مساء اليوم، بذات الجولة، على  ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن منافسات المجموعة بالبطولة.

القنوات الناقلة لبطولة كأس آسيا 

وتنقل مباريات بطولة أمم آسيا عبر قنوات :

Alrabiaa Sport

Abu Dhabi Sports Asia 1

beIN ASIAN CUP 1

Alkass EXTRA One HD

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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