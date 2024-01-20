مانشيني: تحقيق لقب كأس آسيا صعب وسعيد بلاعبي المنتخب السعودي

تحدث روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن مواجهة قرجيكستان، في إطار منافسات كأس أمم آسيا.

وقال مانشيني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم السبت: “كل المباريات صعبة، وبالتأكيد المباراة الأولى هي الأصعب والآن المهم الفوز غدًا، ونريد أن نتأهل للدور التالي”.

وتابع: “أنا أتمنى أن نفوز بكأس آسيا لكن المسألة ليست سهلة، وهناك العديد من الفرق القوية ولم يكن لدينا الوقت الكافي للإعداد لها، ومن كان يعتقد أن العراق سينتصر على اليابان؟ لذا هناك منتخبات قوية بآسيا”.

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واستكمل مدرب المنتخب السعودي: “الأجواء في المعسكر إيجابية واللاعبين في هذه اللحظة سعيدين ونريد أن نستمر بذلك حتى النهاية”.

وعن تغيير مركز سالم الدوسري، قال: “اللاعب يلعب في كل مكان جناح يسار مهاجم وسط، إنه لاعب متنوع هذه طريقته”.

واختتم: “أنا سعيد باللاعبين الحاليين ولا أريد الحديث عن موضوع آخر،بعد أن لعبنا بنظام 3 قلوب دفاع بالخلف لم نتلقى سوى هدف من ركلة جزاء، وليس لدينا مشكلة باللعب بأي طريقة ممكنة”.

ويلتقي منتخب السعودية بنظيره قرجيكستان، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم آسيا، غدًا الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة في كأس أمم آسيا، برصيد 3 نقاط.