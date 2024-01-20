بديل هندرسون.. الاتفاق السعودي يستهدف التعاقد مع نجم جديد في الدوري الإنجليزي

يستهدف نادي الاتفاق السعودي، التعاقد مع لاعب جديد من الدوري الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يأتي ذلك بعد رحيل جوردان هندرسون، بشكل رسمي عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي في يناير الجاري.

وقام نادي الاتفاق السعودي بفسخ تعاقده مع هندرسون بشكل رسمي وديًا بالتراضي، بناءً على رغبة اللاعب الذي انتقل إلى أياكس الهولندي.

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وأوضح الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن نادي الاتفاق السعودي يجهز للتفاوض مع إيفرتون الإنجليزي، من أجل التعاقد مع عبدالله دوكوري، في يناير الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “حصريًا: الاتفاق يقترب من إيفرتون ليطلب عبد الله دوكوري كأحد أهم أهدافهم ليحل محل هندرسون.”.

وتابع: “افهم أن النادي السعودي اقترب أيضًا من معسكر اللاعبين. ولا يزال يعتبر دوكوري لاعبًا رئيسيًا – ليس بالأمر السهل لكن الاتفاق يريد لاعب خط وسط جديد.”.