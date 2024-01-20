سيناريو تأهل مصر حال الهزيمة من الرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يخوض منتخب مصر لقاء حاسما ضد منتخب الرأس الأخضر "كاب فيردي"، يوم الإثنين المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023، ويحتاج منتخب مصر تحقيق الفوز لضمان الصعود بغض النظر عن نتائج المنتخبات الأخرى.

ويتصدر منتخب كاب فيردي "الرأس الأخضر" جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، عقب الفوز في الجولة الأولى على غانا والجولة الثانية على موزمبيق، فيما يحتل منتخب مصر المركز الثاني، برصيد 2 نقطة من تعادلين، وفي المركزين الثالث والرابع، غانا وموزمبيق، على التوالي بنقطة لكل منهما.

ويمكن لمنتخب مصر التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، حال الهزيمة في المباراة المقبلة من كاب فيردي "الرأس الأخضر"، لكن بشرط تعادل غانا وموزمبيق سلبيا، في هذه الحالة يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطتين، ويليه غانا بنقطتين أيضا، لكن يصعد منتخب مصر بفارق الأهداف.

وفي السيناريو الثاني، يمكن لمنتخب مصر التأهل حال الهزيمة، وتعادل غانا وموزمبيق 1-1، لكن بشرط أن يسجل منتخب مصر هدفا في هزيمته، في هذه الحالة يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطتين و5 أهداف، ويليه غانا بنقطتين أيضا، لكن بـ4 أهداف.

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