تاريخ مواجهات جنوب أفريقيا ونامبيا قبل لقائهما غداً في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يسعى منتخب نامبيا، خلال مواجهة منتخب جنوب أفريقيا غداً، إلى مواصلة مفاجأته في بطولة أمم أفريقيا 2023، والذي افتتحها بالفوز على حساب المنتخب التونسي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة.

وستقام مباراة ناميبيا أمام منتخب جنوب أفريقيا، في تمام الساعة العاشرة مساء غد الأحد، على إستاد " إمادو جون كوليبالي" بكوت ديفوار، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة ببطولة الأمم الأفريقية.

ويشارك المنتخبين معاً في المجموعة الخامسة بالبطولة، رفقة منتخبي تونس ومالي.

وتعد هذه هي المباراة رقم 7 التي تجمع بين المنتخبين، حيث سبق أن تواجها المنتخبين معاً في 6 مواجهات سابقة، حقق فيهما منتخب جنوب أفريقيا الفوز في 4 لقاءات، وحسم التعادل لقائين.

وهذه هي المواجهة الثانية بين المنتخبين في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، حيث تواجها لأول مرة بالبطولة في دور المجموعات بنسخة 2019 بمصر، وانتهى اللقاء بفوز منتخب جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

وتمكن لاعبو المنتخب الجنوب أفريقي من تسجيل 6 أهداف في مرمى منتخب ناميبيا، فيما استقبلت شباكهم هدفين فقط.

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