مواجهات متوازنة.. تاريخ مباريات المغرب والكونغو الديمقراطية قبل لقائهما غداً في كأس الأمم الأفريقية



محمد اسماعيل - القاهرة - يسعى المنتخب المغربي إلى ضمان الصعود بشكل مباشر إلى دور ال 16 من بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وذلك عندما يلاقي منتخب الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة الرابعة عصر غد الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية بالبطولة.

وكان المنتخب المغربي قد تمكن من تحقيق الفوز، على حساب منتخب تنزانيا بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من " الكان".

وتشهد مباريات الفريقين معاً ندية كبيرة عبر التاريخ، حيث تواجها منتخب المغرب ومنتخب الكونغو الديمقراطية في 16 مباراة سابقة بمختلف المناسبات سواء ودية أو رسمية، منذ أول مواجهة جمعت بينهم في كأس أمم أفريقيا 1972 بالكاميرون.

وتمكن المنتخب المغربي من تحقيق الفوز في 4 لقاءات، بينما فاز المنتخب الكونغولي في 3 مباريات، حضر التعادل بين المنتخبين في 7 مباريات.

وتواجها المنتخبين معاً قبل ذلك في 5 مباريات بكأس الأمم الأفريقية، حقق كلا منهما الفوز في لقاء واحد، وحسم التعادل الثلاثة لقاءات الأخرى.

وحقق المنتخب المغربي الفوز الأكبر له على المنتخب الكونغولي في مباراة رسمية بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع بينهما في مارس 2022، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بينما كان الفوز الأكبر للمنتخب الكونغولي بثلاثة أهداف دون مقابل عام 1972، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم أيضاً.

وأحرز لاعبو المنتخب المغربي 15 هدفاً في شباك منتخب الكونغو، فيما استقبلت شباكهم 13 هدفاً.

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