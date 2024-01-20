تغطية اليوم الثامن: أخبار وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

تحرير: محمد خيري- هند عواد- محمد القرش:

تتواصل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يقام اليوم، السبت، مباريات، الجزائر وبوركينا فاسو في الرابعة عصرًا (بدأت)، ويلتقي منتخب موريتانيا منتخب أنجولا في السابعة مساء (بتوقيت القاهرة)، ومنتخب تونس يواجه منتخب مالي في العاشرة مساء، وحرصًا على موافاتكم بتغطية وافية للبطولة يوميًا، نستعرض لكم أبرز الإحصائيات والتقارير والأخبار والذكريات، من خلال هذه الروابط التي نحدثها على مدار اليوم..

"عيب تعملوا كدا مع صلاح".. إكرامي يوجه رسالة نارية لهؤلاء

شن إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، هجوما كبيرا على منتقدي محمد صلاح قائد المنتخب الوطني.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

لتحقيق الانتصار الأول.. تعرف على موعد مباراة زامبيا وتنزانيا في كأس الأمم الأفريقية

يستعد منتخب زامبيا لمواجهة نظيره المنتخب التنزاني غداً، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة ببطولة الأمم الأفريقية.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

موعد مباراة جنوب أفريقيا وناميبيا في كأس الأمم الأفريقية

يستعد منتخب نامبيا لمواجهة نظيره الجنوب أفريقي غداً، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بحثاً عن تحقيق الفوز الثاني له توالياً بالبطولة، بعد تحقيقه الفوز في لقاء الجولة الأولى على حساب منتخب تونس بهدف نظيف.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ماذا يفعل المنتخب المصري في المباريات الرسمية دون محمد صلاح؟

يغيب نجم المنتخب المصري محمد صلاح عن المباراة المقبلة للفراعنة أمام منتخب الرأس الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا 2023، بسبب الإصابة.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

موعد مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية

يستعد المنتخب المغربي لمواجهة نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية غداً، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، على إستاد " لوران بوكو" بكوت ديفوار، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بديل محمد صلاح في مباراة مصر وكاب فيردي

تأكد غياب محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، عن مواجهة كاب فيردي المقرر لها غدا في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام حاليا في كوت ديفوار.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

رقم سلبي تاريخي لتونس في مبارياتها ضد مالي في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب تونس لمواجهة مالي، اليوم السبت، في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في كوت ديفوار.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

رقم تاريخي لنجم الجزائر في كأس الأمم الإفريقية

حقق بغداد بونجاح، مهاجم المنتخب الجزائري رقم تاريخي رفقة الخضر، خلال المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في دولة كوت ديفوار.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)