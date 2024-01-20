ما تقول لزوما صاحبك اللي جايب المدرب .. أحمد حسام ميدو يهاجم مدرب منتخب مصر: عمري ما شوفت المنظر ده في فريق درجة ثالثة

الشارقة - اميمة ياسر - هاجم أحمد حسام ميدو مهاجم الكرة المصرية السابق، أداء منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار.

ونشر ميدو صورة من هجمة لمنتخب مصر في مباراة غانا ظهر فيها عدم وجود ربط بين لاعبي الدفاع ووسط الملعب، وكتب فوقها عن منتخب مصر:

«ده شكل فريق كبير بيبدأ الهجمة والله عمري ما شوفت المنظر ده في فريق درجة ثالثة».

ما تقول لزوما

ورد متابعو ميدو على التغريدة حيث كتب أحدهم : ما تقول لزوما صاحبك اللي جايب المدرب

وقال آخر : سؤال هوا مين اللي كان السبب في المدرب ، طبعا حضرتك والأستاذ حازم امام ، رجاء بلاش تغسل أيدك من الموضوع كبتن حسن شحاته حصل علي كاس الإمام الأفريقيا ٣ دورات بللاعيبة الأهلي "تقريبا" المحلية.