آرسنال يكتسح كريستال بالاس بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - اكتسح آرسنال نظيره كريستال بالاس بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الإمارات، في الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".



أحرز جابريل ماجاليس لاعب آرسنال هدف التقدم لصالح الجانرز في الدقيقة 11 قبل أن يضيف دين هيندرسون الهدف الثاني بالخطأ في مرماه لصالح آرسنال في الدقيقة 37، بعدها أضاف تروساد ثالث الأهداف في الدقيقة 58.

وقبل نهاية المباراة أحرز جابرييل مارتينيلي هدفين متتاليين الرابع والخامس في الدقيقة الرابعة والخامسة من الوقت الإضافي.



موقف آرسنال وكريستال بالاس:



رفع آرسنال رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يتوقف رصيد كريستال بالاس عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

