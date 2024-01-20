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أمم أفريقيا..رأسية بونجاح تنقذ الجزائر من الخسارة أمام بوركينا فاسو

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ياسر رشاد - القاهرة - تعادل منتخب الجزائر مع نظيره بوركينا فاسو بهدفين لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تستضيفها كوت ديفوار.


أحرز محمد كوناتي لاعب منتخب بوركينا فاسو هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني حاول منتخب الجزائر إدارك التعادل قبل أن يسجل بغداد بونجاح لاعب محاربي الصحراء هدف التعادل في الدقيقة 51.

الجزائر وبوركينا فاسو

وفي الدقيقة 70 احتسب حكم اللقاء الجنوب أفريقي توم ركلة جزاء لصالح بوركينا فاسو، بعد تدخل قوي على لاعب الجزائر على أحد لاعبي بوركينا فاسو، قبل أن ينجح بيرتراند تراوري في تنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة 71 داخل الشباك.

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بوركينا فاسو تضيف الثاني أمام الجزائر

وقبل لحظات من نهاية اللقاء نجح بغداد بونجاح في تسجيل هدف التعادل عبر رأسية قوية سكنت شباك بوركينا فاسو ذلك في الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي.

رفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة،، فيما رفع الجزائر رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني.

وخاض منتخب الجزائر المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: أنطوني ماندريا.
في خط الدفاع: عطال – عيسى ماندي –بن صابيني –آيت نوري.
في خط الوسط: بن طالب – فيجولي – زروقي.
في خط الهجوم: يوسف بلايلي – بغداد بونجاح – رياض محرز.
على مقاعد البدلاء:
مبولحي – جويتون – توجاي – توبا – الشعيبي – عمورة – حسام عوار – وناس – سليماني – بوضاوي – بلعيد – لاروشي

تشكيل بوركينا فاسو:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي
الدفاع: أدامو ناجالو – إيسوفو دايو – ستيف ياجو – عيسى كابوري
الوسط: إدموند تابسوبا – بلاتي توريه – أداما جويرا – جوستافو سنجاري
الهجوم: فيصل تابسوبا – محمد كوناتي
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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