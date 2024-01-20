منتخب الجزائر ينجو من فخ بوركينا فاسو ويخطف التعادل في كأس أفريقيا 2023

واصل منتخب الجزائر تعثره في بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الجارية، بعد السقوط في فخ التعادل أمام منتخب بوركينا فاسو، في المباراة التي جمعتهما اليوم.

وكان منتخب الجزائر افتتح منافسات كأس الأمم الأفريقية، بالسقوط في فخ التعادل الإيجابي أمام منتخب أنجولا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وعاد منتخب الجزائر ليكرر سقوطه في البطولة الأفريقية، وذلك بعد تعادله أمام منتخب بوركينا فاسو بعد المباراة التي أقيمت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأكمل منتخب بوركينا فاسو مفاجآت كأس أمم أفريقية، بعدما فرض التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين على محاربي الصحراء اليوم، ليتصدر ترتيب مجموعته الرابعة.

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وسيطر بوركينا فاسو على مجريات المباراة حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يسجل منتخب الجزائر هدفًا قاتلًا عن طريق بغداد بونجاح أيضًا.

وتأجل بهذه النتيجة تأهل المنتخبات في المجموعة الرابعة للجولة الثالثة والأخيرة، ويبقى منتخب الجزائر على آماله في الصعود إلى ثمن النهائي