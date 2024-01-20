الزمالك يرد على أنباء تعاقده مع البلجيكي كارل هويفكينز لخلافة معتمد جمال

أوضح مسؤولو الزمالك حقيقة ما تردد عن التعاقد مع المدرب البلجيكي كارل هويفكينز، من أجل خلافة معتمد جمال، المدير الفني للفريق.

ويبحث نادي الزمالك عن حسم ملف المدرب الأجنبي الجديد، بعد إنهاء النادي أزمة إيقاف القيد التي واجهت الفريق خلال الفترة الماضية.

وأكد مسؤولو الزمالك أن كارل هويفكينز، مدرب كلوب بروج البلجيكي، مرشح بالفعل للتعاقد معه من جانب نادي الزمالك، لكن لم يتم التوقيع معه بشكل رسمي.

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وأشار مسؤولو القلعة البيضاء أن هناك عدد من المدربين مرشحين لقيادة الزمالك وسيتم حسم هذا الملف في الساعات المقبلة بشكل رسمي.

وفي سياق آخر، يواصل الزمالك مفاوضاته مع عدد من اللاعبين داخل وخارج مصر لحسم صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة بعد انهاء أزمة القيد.

وكان نادي الزمالك، قد أعلن خلال الفترة الماضية عن فك القيد بشكل رسمي، وذلك بعد الوصول لاتفاق على الأمور كافة الخاصة بهذا الملف، خلال الفترة الماضية.