ترتيب مجموعة الجزائر بعد التعادل مع بوركينا فاسو في أمم أفريقيا 2023

يقدم لكم موقع “كورة 365″، جدول ترتيب مجموعة منتخب الجزائر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بعد التعادل مع بوركينا فاسو بنتيجة 2-2.

والتقى منتخب الجزائر بنظيره منتخب بوركينا فاسو، اليوم السبت، على ملعب بواكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023.

ويقع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا، رفقة منتخبات بوركينا فاسو، موريتانيا، أنجولا.

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وافتتح منتخب بوركينا فاسو أهدافه أمام الجزائر في الدقيقة 45+3، عن طريق لاعبه محمد كوناني، قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تمكن بغداد بونجاح، من تسجيل هدف التعادل للمنتخب الجزائري في الدقيقة 51، ولكن نجح بوركينا فاسو في الحصول على ركلة جزاء وإحراز ثاني الأهداف خلال الدقيقة 71، بتوقيع بيرتراند تراوري.

وخطف بغداد بونجاح هدف التعادل للمنتخب الجزائري في الدقيقة 90+5 في الوقت القاتل، عن طريق رأسية رائعة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب الجزائر إلى نقطتين في المركز الثاني بترتيب المجموعة، ويتصدر بوركينا فاسو ب 4 نقاط.

ترتيب مجموعة الجزائر في أمم أفريقيا

1- بوركينا فاسو – 4 نقاط.

2- الجزائر – نقطتين.

3- أنجولا – نقطة.

4- موريتانيا – 0.