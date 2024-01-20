ماذا قال "الركراكي" عن مواجهة منتخب المغرب والكونغو في كأس الأمم الإفريقية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن اختياراته لخوض مباراة الكونغو الديموقراطية، في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال الراكراكي خلال المؤتمر الصحفي: "لا أعترف بمقولة الفريق الذي يفوز لا يجب تغييره، والجاهزية هي من تحدد التشكيل بالنسبة لي، لم أقرر بعد من سيدخل أمام الكونغو الديمقراطية، وغدا سأحسم الأمر، وبالنسبة لي أملك لاعبين بمستوى كبير، فمن سيخوض المباراة سيستحق ذلك".

وأضاف: "من الممكن جدا أن يكون مزراوي حاضرا في المباراة الثالثة، ونزلة برد هي من أخرت تحضيره، لا اهتم بالحديث الدائر حول ترشيح المغرب للفوز بكأس إفريقيا، وما يشغلني حاليا هو الفوز بالمباريات، وهذا لا يمنع أن منتخب السنغال يبقى مرشحا قويا للظفر بالكأس".

وواصل: "سيباستيان ديسابر مدرب جيد، ويعرف المغرب، بسبب عمله سابقا في الدوري المغربي، وهذا كفيل بجعل المباراة صعبة أمامه، يجب علينا أن نعرف كيف ندير المباراة وفق الأحداث"

واختتم الركراكي: "يجب أن ننسى المباراة الأولى، ونركز على لقاء الكونغو، وعلينا احترام الخصم، لكي نحقق الأهم، وهو المرور إلى الدور المقبل، صحيح أن الجو صعب هنا في كوت ديفوار، وحتى توقيت المباراة، ولكن يجب أن نتأقلم مع الوضع، وترك الأعذار جانبا".

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة الكونغو الديمقراطية، في الرابعة عصر غدا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية.

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