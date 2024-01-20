قبل 30 عاما.. تقرير صحفي تخيل مواجهة منتخب مصر والرأس الأخضر.. ما التفاصيل؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

في مايو 1997 قبل 30 عاما، نشر الصحفي الراحل أكرم يوسف تقريرا صحفيا في صحيفة "الأهرام" بعنوان: "خرجنا من كأس العالم والأمل 2014" تخيل فيه وضع الكرة المصرية عام 2014، وهذا عقب خروج منتخب مصر من تصفيات كأس العالم 1998.

تخيل أكرم يوسف صحفي الأهرام في هذا التقرير الجوهري في عمر أكبر ولحية طويلة وحكم اللقاء إنسان آلي، وكتب: "هذا التقرير تقرأه بعد 13 سنة"، وتوقع فيه خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2010 على يد موزمبيق، وتوديع تصفيات كأس العالم، بالهزيمة من منتخب الرأس الأخضر.

كما تخيل فيه أن محمود الجوهري المدير الفني لمنتخب مصر صرح: "قادرين على منافسة الرأس الأخضر والتأهل لكأس العالم".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا التقرير، إذ كتب أحدهم: "الحكم كان روبوت وأحمد الكاس كان حاطط ركبة حديد باين"، وأضاف آخر: "كانوا جايبين الجوهري أصلع و دقنه طويلة و أحمد الكاس مركب ركبة صناعية إلكترونية والحكم كان إنسان آلي".

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