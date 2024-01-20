"كتب اسمه بالذهب".. الاتحاد الافريقي يستعرض أبرز إنجازات جوزيه مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالبرتغالي مانويل جوزيه مدرب نادي الأهلي الأسبق عبر منصة "إكس" تويتر سابقا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقية صورة مضمونها أن جوزيه المدرب الوحيد في تاريخ دوري أبطال أفريقيا الذي يفوز بأربع نسخ، 2001 و2005 و2006 و2008.

وعلق الكاف على الصورة: "لقد كتب اسمه بالذهب مع الأهلي".

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