رقم تاريخي سلبي للجزائر بعد التعادل مع بوركينا فاسو بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعادل منتخب الجزائر مع نظيره بوركينا فاسو بنتيجة 2-2، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وبهذه النتيجة، لم تفز الجزائر بأي من مبارياتها الخمس الأخيرة في كأس أمم إفريقيا (تعادل 3 خسر 2)، وهي أطول سلسلة دون فوز منذ خمس مباريات متتالية بين 2010-2013. وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات الرياضية.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني مؤقتا في ترتيب المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية 2023.

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