"بينهم صلاح ومصطفى محمد".. أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في كأس الأمم الإفريقية حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

دخل بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر صراع هدافي بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد تسجيله هدفين في مباراة التعادل مع بوركينا فاسو بنتيجة 2-2، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ونستعرض لكم أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في كأس الأمم الإفريقية حتى الآن.

1.بغداد بونجاح (الجزائر) - 3 أهداف

2.إيميليو إنسوي (غينيا الاستوائية) - 3 أهداف

3.مصطفى محمد (مصر) - هدفين

4.لامين كمارا (السنغال) - هدفين

5.محمد قدوس (غانا) - هدفين

6.بيرتراند تراوري (بوركينا فاسو) - هدفين

7.محمد صلاح (مصر) - هدف

8.سيكو فوفانا (كوت ديفوار) هدف

9.فيكتور أوسيمين (نيجيريا) - هدف

10.مابولولو (أنجولا) - هدف

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