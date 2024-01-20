"بينهم صلاح ومصطفى محمد".. أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في كأس الأمم الإفريقية حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
دخل بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر صراع هدافي بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد تسجيله هدفين في مباراة التعادل مع بوركينا فاسو بنتيجة 2-2، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات.
ونستعرض لكم أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في كأس الأمم الإفريقية حتى الآن.
1.بغداد بونجاح (الجزائر) - 3 أهداف
2.إيميليو إنسوي (غينيا الاستوائية) - 3 أهداف
3.مصطفى محمد (مصر) - هدفين
4.لامين كمارا (السنغال) - هدفين
5.محمد قدوس (غانا) - هدفين
6.بيرتراند تراوري (بوركينا فاسو) - هدفين
7.محمد صلاح (مصر) - هدف
8.سيكو فوفانا (كوت ديفوار) هدف
9.فيكتور أوسيمين (نيجيريا) - هدف
10.مابولولو (أنجولا) - هدف
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