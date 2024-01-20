الجزائر تخطف تعادلا قاتلا من بوركينا فاسو.. تعرف على ترتيب المجموعة

الشارقة - اميمة ياسر - حقق منتخب الجزائر تعادلا قاتلا أمام بوركينا فاسو بنتيجة 2-2، فى المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

سجل محمد كوناتي هدف بوركينا فاسو الأول فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول، من ضربة رأسية رائعة سكنت فى شباك حارس الجزائر

وأحرز بغداد بونجاح، الهدف الأول في شباك نظيره بوركينا فاسو، بالدقيقة 51 من زمن اللقاء.

وأضاف بيرتراند تراوري الهدف الثانى لمنتخب بوركينا فاسو عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 70 من اللقاء، ثم أحرز بونجاح هدف التعادل للمنتخب الجزائرى فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وبذلك يتصدر منتخب بوركينيا فاسو ترتيب المجموعة الرابعة وذلك برصيد 4 نقاط، ويحل الجزائر في المركز الثاني برصيد نقطتين، وأنجولا ثالثا برصيد نقطة، وموريتانيا في المركز الرابع بدون نقاط.