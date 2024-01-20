وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية

ياسر رشاد - القاهرة - شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق التنمية الحضرية بحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية.

تضمن البروتوكول نقل أصول ملكية نادى المصرى القاهرى وتخصيصها للنادى كمقر بديل وجديد للنادى بدلاً من المقر القديم حيث سبق وأن تم إعطاء نادى المصرى القاهرى لقطعة أرض ومقر جديد للنادى بدلاً من المقر القديم، وذلك لوجود المقر القديم للنادى ضمن منطقة الفسطاط والتى يتم تطويرها ضمن أحد أهم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة لتصبح واجهة حضارية للعاصمة «القاهرة».

وأشار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إلى أنه عند البدء فى تنفيذ وإقامة النادى بالمقر الجديد قد واجهنا العديد من التحديات والتى تم حلها نظراً لإصرارنا لتنفيذ النادى بموقعه الجديد والتى تم تحديد نفس المساحة للمقر الجديد للنادى بديله عن الأرض القديمة للنادى.

وتابع «صبحى» هدفنا جميعا هو تطوير وتنمية البلد ونعمل وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مضيفًا أن نادى المصرى القاهرى متواجد فى منطقة تحمل عبق التاريخ كما أننا نتوجه بالشكر لكل جهة تحرص على التطوير وإظهار مصر بمظهر حضارى.

فيما أثنى المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية على التعاون مع وزارة الشباب والرياضة والذى يصب فى مصلحة المواطن والشباب المصرى.

فيما توجه النائب تيسير مطر رئيس مجلس إدارة نادى المصرى القاهرى بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة والذى حمل على عاتقه تخصيص المقر الجديد للنادى والذى أصبح يتسم بشكل حضارى متميز ويقام المقر الجديد للنادى على مساحة ٦.٣ فدان ويخدم ما يقارب الـ٢٠ ألف عضو.

قام بالتوقيع على البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة الدكتور سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، ومن جانب صندوق التنمية الحضرية المهندس إيهاب الحنفى منسق عام صندوق التنمية الحضرية.