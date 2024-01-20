وزير الرياضة يؤازر فراعنة اليد قبل مواجهه الكاميرون غدا

ياسر رشاد - القاهرة - بعد تأكد صعوده للدور ربع نهائي للبطولة الافريقية..

السبت 20/يناير/2024 - 08:01 م 1/20/2024 8:01:18 PM

حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمصاحبه المهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على التواجد بتدريبات المنتخب المصري لكرة اليد بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة وذلك لدعمهم قبل خوض لقاء الختام فى دوري المجموعات أمام منتخب الكاميرون والذي يقام غدا الأحد فى السادسة مساء .

وأوضح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حرصه على التواجد اليوم مع المهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لنؤكد لكم وقوف الجميع خلفكم لتحقيق اللقب الإفريقي.

ويحتل المنتخب المصري قمة مجموعته بعد تحقيقة الفوز على منتخب غينيا والكونغو برازفيل ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر على صالات استاد القاهرة حتى ال 27 من يناير الجارى والتى ت،أتى تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتأهل الفائز بالبطولة التى يحمل لقبها المنتخب المصري الى أولمبياد باريس مباشرة .