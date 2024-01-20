تشافي يعلن قائمة برشلونة لمباراة بيتيس في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البارسا لمواجهة ريال بيتيس، غدا الأحد، على ملعب بينتو فيامارين، ضمن مباريات الجولة الواحدة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.



ويغيب عن قائمة برشلونة المدافع أندرياس كريستينسن، ومعه جواو كانسيلو وإنييجو مارتينيز وماركوس ألونسو وجافي ورافينيا، والحارس الألماني مارك تير شتيجن.



قائمة برشلونة لمباراة ريال بيتيس:

في حراسة المرمى: إيناكي بينيا، أسترالاجا، دييجو كوشين.

في الدفاع: أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، سيرجي روبيرتو، جول كوندي، كوبارسي، هيكتور فورت.

في الوسط: بيدري، أوريول روميو، فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز.

في الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس، لامين يامال، مارك جويو، فيتور روكي.

ويأتي برشلونة في المركز الرابع في مسابقة الدوري الإسباني، بفارق 8 نقاط خلف المتصدر جيرونا، فيما يقع ريال بيتيس بالمركز الثامن، ويملك في رصيده 31 نقطة.

