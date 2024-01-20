أرتيتا يكشف الاختلاف بين الموسم الماضي والحالي في اَرسنال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال الإنجليزي، عن الفارق بين الموسم الحالي والماضي فيما يخص وضع الفريق.

وكان اَرسنال قد خسر لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي لصالح مانشستر سيتي، خلال الجولات الأخيرة من البطولة.

بينما يحل آرسنال خلال الموسم الحالي في المركز الثالث برصيد 43 نقطة، في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث أرتيتا في تصريحات صحفية عن الفارق بين الموسم الحالي والماضي، حيث أكد أن نجاح الموسم الماضي كان بعدد اللاعبين الذين سجلوا أكثر من 10 أهداف وعلينا أن نفعل ذلك مرة أخرى.

وأشار أرتيتا إلى أن استخدام اللحظات في كل مباراة، حيث أشار إلى أن هناك استخدام لهذا الأمر بشكل جيد حقًا، كان الجميع يركزون حقًا.

وشدد المدرب الإسباني على أن الدور الثاني من الموسم لابد من التعامل معه بالكثير من التحفيز، لذلك لابد من أن نلعب بعد ثلاثة أيام ولكن هذا هو الحال، سنواصل الاستعداد وعلينا أن نستمر في تقديم أداء أفضل والتحسن كفريق واحد.