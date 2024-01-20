تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس الصعبة

ياسر رشاد - القاهرة - في عودة من جديد إلى مبارياته في الدوري الأسباني يسافر فريق برشلونة إلى مدينة فالنسيا لمواجهة ريال بيتيس مساء الأحد في واحدة من المواجهات الصعبة للدوري الأسباني .

وقبل ساعات من مغادرة برشلونة أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة قائمة فريقه لمواجهة ريال بيتيس وكان أبرز ملامح القائمة غياب المدافع اندرياس كريستيانسن والذي اصيب في مباراة كأس ملك أسبانيا يوم الاربعاء الماضي وعلى الرغم من التصريحات بكونها إصابة بسيطة الا ان كريستاينسن لم يتدرب جماعيا مع الفريق حتى اليوم وبالتالي تم خروجه من القائمة . غياب كريستيانسن عن قائمة برشلونة ربما يمنح الفرصة لمشاركة احد الاعبين الشباب مثل هيكتور فورت و باو كوباراسي .

وتصم ايضا قائمة الغيابات بسبب الإصابة كل من حارس المرمى مارك اندرية تير شتيجن و ماركوس الونسو و جواو كانسيلو و انياجو مارتينيز و ربما يعود بعض هؤلاء المصابين قبل مواجهة اتلتيك بيلباو مساء الاربعاء المقبل في كأس ملك أسبانيا .

وشهدت القائمة عودة كل من لامين يامال و ورونالد اروخو واللذين غابا عن مواجهة كأس الملك امام سلامانكا بداعي الايقاف .

وضمت القائمة الاعبين : بالدي و روبرتو اروخو و فيران توريس و بيدري و روبرتو ليفاندوفيسكي و لوكاس بينيا و جواو فيليكس و روميو و فيكتور روكي وسيرجيو روبرتو و فريدي دي يونج و جوندوجان و كوندي واسترالاجا و لامين يامال و كوشين و فيرمين و كوباراسي و هيكتور فورت .