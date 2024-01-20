وزير الرياضة يهنئ اتحاد السلاح بعد تحقيق برونزيتين في بطولة العالم للسلاح بالبحرين واوزبكستان

ياسر رشاد - القاهرة - قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الإتحاد المصري للسلاح، بعد تحقيق ميداليتين برونزية ببطولة العالم للسلاح ناشئين وناشئات بالبحرين وأوزبكستان علي الترتيب.

حيث فاز محمد ياسين، المصنف الأول عالميًا، برونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة ناشئين "تحت 20 سنة”، المقامة بالبحرين في الفترة من 20 حتى 21 يناير الجاري.



ومن المقرر أن تقام غدًا منافسات الفرق مشاركة 12 دولة، ويتصدر منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة ناشئين التصنيف العالمي برصيد 370 نقطة.

كما تُوجت فرح محفوظ ببرونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة ناشئات تحت 20 سنة، والتي تستضيفها أوزبكستان في الفترة من 19 حتى 20 يناير الجاري.

فرح محفوظ تتوج ببرونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بأوزبكستان

توجت فرح محفوظ ببرونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة ناشئات تحت 20 سنة، والتي تستضيفها أوزبكستان في الفترة من 19 حتى 20 يناير الجاري.

وحصلت فرح على الميدالية البرونزية عقب خسارتها في دور نصف النهائي من بطلة بلغاريا بنتيجة 14-15.

واستهلت فرح مشوارها في البطولة بتحقيق 5 انتصارات من أصل 6 مباريات بدور المجموعات.

يذكر أن فرح محفوظ قد شاركت في البطولة على نفقتها الخاصة بعد حصولها على موافقة اللجنة الفنية بالمشاركة.

وتأهل فرح مباشرة لدور ال 32، وحققت الفوز على بطلة كازاخستان بنتيجة 15-11، ثم فازت في دور ثمن النهائي على بطلة بلغاريا بنتيجة 15-11.

وفي دور ربع النهائي حققت فرح الفوز على بطلة روسيا بنتيجة 15-14، ثم خسرت فرح من بطلة بلغاريا في دور نصف النهائي.

محمد ياسين يفوز ببرونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بالبحرين

فاز محمد ياسين، المصنف الأول عالميًا، ببرونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة ناشئين "تحت 20 سنة”، المقامة بالبحرين في الفترة من 20 حتى 21 يناير الجاري.

وحصل ياسين على الميدالية البرونزية عقب خسارته في دور نصف النهائي من بطل إيرلاندا بنتيجة 11-15.

واستهل ياسين مشواره في البطولة بتحقيق 5 انتصارات من أصل 6 مباريات، ثم فاز ياسين في دور ال 64 على بطل الإمارات بنتيجة 15-4.

وفي دور ال 32 حقق ياسين الفوز على بطل هولندا بنتيجة 15-9، ثم فاز ياسين في دور ثمن النهائي على بطل استراليا بنتيجة 15-7.

وفي دور ربع النهائي حقق ياسين الفوز على بطل بريطانيا بنتيجة 15-11، وبعدها خسر ياسين في دور نصف النهائي من بطل إيرلاندا لينهي مشواره في البطولة محققا الميدالية البرونزية.

وضمت قائمة المنتخب المصري كل من:محمد ياسين ومحمود السيد وإسلام أسامة ويوسف شامل وبدرالدين الجزيري وياسين المهدي ويوسف عيسى وعمر عزالدين وياسين حجاج عمو سليم وزياد تعيمه.

ومن المقرر أن تقام غدا منافسات الفرق مشاركة 12 دولة، ويتصدر منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة ناشئين التصنيف العالمي برصيد 370 نقطة.