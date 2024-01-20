كواليس الزمالك في 100عقبة..البلجيكي هويفكينز الزمالك ليس حقل تجارب ومن دفع غرامة لشبونة

ياسر رشاد - القاهرة - حلقة جديدة من برنامج كواليس الزمالك في 100 عقبة لكشف آخر التطورات والملفات داخل أسوار نادي الزمالك.

فتح باب القيد في الزمالك ، آخر حديث الساعة داخل القلعة البيضاء بعد نجاح مجلس إدارة الزمالك في رفع الإيقاف عن الأبيض، بعد تلقي النادي خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم يفيد رفع الإيقاف عن القيد، في خطوة مهمة من أجل التحرك من أجل العديد من الملفات على رأسها ملف المدرب والصفقات.

شاهد حلقة جديدة من برنامج “كواليس الزمالك في 100عقبة”



وأكد الناقد الرياضي مصطفى جويلي خلال برنامج كواليس الزمالك في 100 عقبة، أنها خطوة مهمة من أجل تحرر مجلس الإدارة متسائلا هل دفعها مجلس الزمالك بالفعل أم أحد رجال الأعمال بعدما تردد عن مساهمة ممدوح عباس بدفع مبلغ مالي كبير بشأن غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وأشار "جويلي" إلى أن الزمالك بدأ بالفعل في ملف الصفقات وكشف الأسماء الأقرب للقلعة البيضاء، مع بيع العديد من اللاعبين داخل الفريق الأبيض.

وتابع أن الزمالك بدأ بالتحرك في ملف المدرب وسط العديد من الأسماء المرشحة لقيادة الأبيض على رأسها البلجيكي كارل هويفكينز مدرب كلوب بروج البلجيكي السابق، والبرازيلي باكيتا، وبيسيرو مدرب نيجيريا.

وانتقد خروج صلاح المبكر في مباراة مصر وغانا، بعدما قرر قائد الفراعنة الخروج وعدم التحامل على إصابته لافتا إلى أنه تهرب من اللقاء.