مورينيو يوافق على تدريب الشباب السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو موافقته على تدريب فريق الشباب السعودي بعد مفاوضات طويلة بينه وبين إدارة الليوث، نجحت من خلالها بإقناعه بمشروع النادي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير الصحفية السعودية الصادرة اليوم أن مورينيو أبدى إعجابه بمشروع نادي الشباب ووافق على تولي مهمة القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة مع وضع بعض الشروط.

واشترط مورينيو على إدارة الشباب دعم الفريق بعدد من الصفقات المميزة من أجل المنافسة بقوة على الألقاب واستعادة أمجاد الفريق، وكذلك القدرة على مقارعة الفرق الكبرى مثل الهلال والنصر بما تملكه من نجوم كبار.

صفقات الشباب المنتظرة

وفي سياق متصل أكدت التقارير الواردة اليوم أن إدارة الشباب توصلت لاتفاق نهائي مع الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي لاعب الشباب لضمه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

كما اتفقت الإدارة مع نجم الوسط الإيفواري سيكو فوفانا قادمًا من صفوف النصر بموافقة صندوق الاستثمارات ولجنة الاستقطابات.