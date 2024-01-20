روما يحقق انتصاره الأول بقيادة دي روسي على حساب فيرونا في الدوري الإيطالي

حقق فريق روما فوزًا ثمينًا على حساب نظيره فيرونا بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي، بقيادة مدربه الجديد دي روسي.

واستضاف فريق روما نظيره فيرونا، اليوم السبت، علب ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وافتتح لوكاكو أهداف المباراة لصالح فريق روما ضد فيورنا، خلال الدقيقة 19، قبل أن يضيف لورينزو بيليجريني، الهدف الثاني خلال الدقيقة 25.

اقرأ أيضًا.. نقل مدرب السنغال إلى المستشفى بعد الثلاثية الكاسحة ضد الكاميرون

وفي الشوط الثاني، تمكن هيلاس فيرونا من العودة إلى اللقاء بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 76، بتوقيع لاعبه مايكل فلورنينشو.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد روما إلى 32 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يتوقف هيلاس فيرونا عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر.

والجدير بالذكر أن روما، كان قد قرر إقالة جوزيه مورينيو من تدريب الفريق بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق.