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"أنا مش مجنون".. أول تعليق من صلاح محسن على "سكرينات" مواقع التواصل الاجتماعي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رد صلاح محسن لاعب النادي الأهلي على "الاسكرينات" المنسوبة إليه والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم.

وكتب صلاح محسن عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام": "حسبي الله ونعم الوكيل يا جماعة الاكونت مكنش معايا"

وأضاف: "أنا مش مجنون عشان هنزل حاجة لنفسي انا هفضل مركز في مستقبلي ومش هفكر في الهبل والشخص اللي بيسرق الاكونت وبيعملي شات أنا اتخذ معه إجراءاتي القانونية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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