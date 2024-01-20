"أنا مش مجنون".. أول تعليق من صلاح محسن على "سكرينات" مواقع التواصل الاجتماعي

- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
رد صلاح محسن لاعب النادي الأهلي على "الاسكرينات" المنسوبة إليه والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم.
وكتب صلاح محسن عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام": "حسبي الله ونعم الوكيل يا جماعة الاكونت مكنش معايا"
وأضاف: "أنا مش مجنون عشان هنزل حاجة لنفسي انا هفضل مركز في مستقبلي ومش هفكر في الهبل والشخص اللي بيسرق الاكونت وبيعملي شات أنا اتخذ معه إجراءاتي القانونية".
اقرأ أيضًا:
تغطية اليوم الثامن: أخبار وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)
المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية حتى الآن
أول منتخب يودع كأس الأمم الإفريقية 2023 من دور المجموعات