الأهلي يقلب الطاولة على الزمالك في الثواني الأخيرة بدوري سوبر السلة

ياسر رشاد - القاهرة - خطف فريق كرة السلة بالنادي الأهلي فوزًا مثيرًا من أمام نظيره الزمالك بنتيجة 70-69، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، على صالة نادي الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثانية الدور ربع النهائي من بطولة دوري سوبر السلة.



ونجح الاهلي في قلب نتيجة اللقاء في الثواني الاخيرة بعدما سيطر الزمالك على مجريات اللعب في أول 3 فترات، ولكن خبرة لاعبي الأهلي حسمت اللقاء في آخر 50 ثانية بتعويض الفارق وتحقيق الفوز في آخر 9 ثواني والذي شهد أول تقدم للأهلي.



انتهت الفترة الأولى لصالح الزمالك 21-17 و الفترة الثانية 40-26 وفي الفترة الثالثة عاد الأهلي وقلص الفارق لتنتهي الفترة بنتيجة 57-48 لصالح الزمالك والفترة الرابعة وقلص الفارق إلى 6 نقاط بتفوق الزمالك 69-63 وفي أخر 50 ثانية نجح الأهلي في تقليص الفارق والتقدم قبل النهاية بـ9 ثوان فقط، في الدقيقة 70-69، ليحصد الفوز في المباراة.



ويلتقي فريق سلة الأهلي في اللقاء المقبل مع المصرية للاتصالات بينما يلتقي الزمالك مع الجزيرة في نفس اليوم الثلاثاء 23 يناير الجاري.