شاهد.. حارس ميلان ينسحب من مباراة أودينيزي بسبب هتافات عنصرية

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مايك ماينان حارس مرمى فريق ميلان الإيطالي الانسحاب من مواجهة أودينيزي الجارية الآن وغادر أرض الملعب رافضًا استكمال اللقاء بسبب هتافات عنصرة ضده أطلقتها جماهير أودينيزي.

وانسحب ماينان من مباراة ميلان وأودينيزي بعد توجيه بعض الهتافات العنصرية عليه خلال المباراة، قبل أن يتم استئناف المباراة بعد إقناع ماينان بالعودة إلى أرضية الملعب مرة أخرى.

ميلان وأودينيزي يتعادلان في الشوط الأول

سيطر التعادل الإيجابي على الشوط الأول من مباراة ميلان و أودينزي الجارية الآن على ملعب داتشيا ارينا في إطار منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل روبن لوفتوس تشيك هدف تقدم ميلان في الدقيقة 32 ، ثم تمكن أودينيزي من إرداك هدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق اللاعب لازار ساماردزيتش.

دخل فريق ميلان المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة بفارق 9 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، بينما يحتل فريق اودينيزي المركز ال16 برصيد 18 نقطة.