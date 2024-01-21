"تونس ضد مالي".. حمزة رفيعة يحقق رقما قياسيا في كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل حمزة رفيعة لاعب منتخب تونس هدف التعادل في مرمى مالي، في الدقيقة 20 من زمن شوط المباراة الأول، في المباراة الجارية الآن ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وهدف حمزة رفيعة مع منتخب تونس ضد مالي أنهى أطول سلسلة تمريرات أدت إلى هدف في نسخة كأس الأمم الأفريقية 2023 (16 تمريرة). وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات الرياضية.

ويقع نسور قرطاج في المجموعة الخامسة بجانب مالي، ومنتخب ناميبيا وجنوب أفريقيا.

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