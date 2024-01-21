حارس الميلان ينسحب من مباراة أودينيزي بالدوري الإيطالي (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انسحب الفرنسي مايك ماينان لاعب نادي إي سي ميلان من المباراة التي أقيمت اليوم السبت، أمام فريق أودينيزي ضمن مواجهات الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة 33 من زمن شوط المباراة الأول، انسحب ماينان من المباراة بعد توجيه جمهور أودينيزي له عبارات سيئة وتعرضه لإهانات عنصرية.

وبعد دخول الحارس الفرنسي إلى غرفة خلع الملابس توقفت المباراة، و دخل زملائه لتهدئته، وعاد ماينان بعد ذلك إلى الملعب لاستئناف المباراة.

اقرأ أيضًا:

تغطية اليوم الثامن: أخبار وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)