محادثات وصور مخلة.. صلاح محسن يتصدر التريند بسبب «تسريبات الخيانة».. الأهلي يعلق واللاعب يدافع عن نفسه: أنا مش مجنون

الشارقة - اميمة ياسر -

تصدر صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الأكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تسريب صور مخلة ومحادثات خاصة له مع فتيات عبر تطبيق "سناب شات".

وتداول رواد السوشيال ميديا صورا خاصة من هاتف صلاح محسن، قامت بنشرها سيدة تدعى إسراء سامح ادعت أنها زوجته وبثت عددا من الرسائل الخاصة للاعب مع فتيات تتضمن محادثات غرامية وصورا مخلة، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

صلاح محسن يرد

ورد صلاح محسن على "الاسكرينات" المنسوبة إليه والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر خاصية "ستوري" بحسابه على منصة "إنستجرام"، كتب صلاح محسن: "حسبي الله ونعم الوكيل يا جماعة الاكونت مكنش معايا"

وأضاف لاعب الأهلي: "أنا مش مجنون عشان هنزل حاجة لنفسي انا هفضل مركز في مستقبلي ومش هفكر في الهبل والشخص اللي بيسرق الاكونت وبيعملي شات أنا اتخذ معه إجراءاتي القانونية".

بيان اعتذار

ولاحقا، أصدر صلاح محسن بيان اعتذار على حسابه بموقع "إنستجرام" على أثر ما نشرته زوجته.

نص التسريبات

أثارت التسريبات ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث ظهرت مقاطع فيديو تتجاوز الدقيقتين ليد سيدة وهي تقوم بقراءة الرسائل الخاصة لحساب اللاعب المصري عبر تطبيق "سناب شات" مع فتيات بعضها يحوي عبارات خادشة للحياء.

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، نشر حساب يسمى إسراء تدعي أنها زوجة اللاعب، منشورا يفيد بتمكنها من فتح الهاتف الخاص به لتكتشف علاقته بأخريات.

ونشر الحساب، عددا من الصور والمحادثات لمجموعة من الصور لمحادثات اللاعب مع بعض الفتيات.

كما نشر الحساب، مقطعا دينيا لشيخ يتحدث عن عقوبة الزاني بعد وفاته، إلى جانب مجموعة كبيرة من محادثات أخرى ومقاطع فيديو لتسجيلات بصوت اللاعب.

كما تضمنت محادثات صلاح محسن مع إحدى الفتيات والتي نشرتها زوجته على مواقع التواصل:

صلاح محسن: عيني مش شايف وعندى تمرين الصبح

إحدى الفتيات: طيب خلاص نام وإيموشن ضحك.. خلاص امشي طيب هكلمك شوية

صلاح محسن: هعمل نفسى مصاب بكرة عشان خاطرك

إحدى الفتيات: والله بضحكني فعلا

وتضمنت المحادثات ايضا التي نشرتها زوجة صلاح محسن محادثة أخرى لـ صلاح محسن مع إحدى الفتيات، قائلا: هو أنا صغير معاكي عشان مترديش أنا صلاح محسن

وجاءت تسريبات صلاح محسن التي نشرتها زوجته:

صلاح محسن: مالك يا قلبي إيه مضايقك انتي كويسة

إحدى الفتيات: عملت عملية النهاردة تعبانة أوي أنت إيه مضيقك

صلاح محسن: فين طب ينفع أجي أشوفك

وتضمنت التسريبات قيام صلاح محسن بإرسال رسالة لإحدى الفتيات تدعى هاجر، قائلا: هاجر إنتي مش بتردي ليه، ردي علي فيه إيه وحشاني.

أول تعليق من الأهلي

كشف خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف إدارة القلعة الحمراء من أزمة مهاجمه صلاح محسن مع زوجته والتي انتشرت في الساعات الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال بيبو في تصريحات نقلها موقع "الدستور": "الأهلي ليس طرفًا في تلك الأزمة، فهي مشاكل أسرية في النهاية، لكن هناك تحقيق داخلي بشأن ما تردد، لأن ما حدث هو اتهام واضح وصريح للاعب في صفوف الفريق".

وأضاف: "نحن لن نقبل أي إساءة لاسم وتاريخ الأهلي مهما كان الأمر".

وأشار بيبو إلى أن "اللاعب غاب عن رحلة الإمارات بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، وندرس بيعه والإعارة ستكون بشروط".

جدير بالذكر أن صلاح محسن اقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي في انتقالات يناير الجاري، بعدما خرج من حسابات المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر.