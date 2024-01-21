بعد خروجه من حسابات الأهلي.. شوبير: صلاح محسن يرغب في الانتقال إلى الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرغب في الانتقال إلى نادي الزمالك، وذلك بعد خروجه من حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر.

وخلال تقديم برنامجه الإذاعي صباح اليوم الأحد، قال شوبير: "الأهلى أنهى السبعة إعارات فوق السن وليس من حقه إعارة أي لاعب، لذا فإن صلاح محسن سيكون خارج النادى، ولكن بشروط الأهلى المتمثلة فى عقد ثلاثى بين الأهلى واللاعب والنادى الذى سينتقل إليه".

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "أكبر عرض لـ صلاح محسن جاء من سيراميكا واللاعب مجبر على الموافقة على الرحيل لأنه لو موافقش سوف يستمر فى الأهلى دون لعب".

وتابع: "صلاح محسن فقد ثقة كولر ليس بسبب التعاقد مع وسام أبو على، ولكن لأن اللاعب تغيب عن تدريبات الأهلى دون إذن، وقدم مبررات غير مقنعة لخالد بيبو وتعرض لعقوبة كبيرة".

وواصل شوبير: "صلاح محسن يرغب فى الانتقال للزمالك والنادى الأبيض لا يمانع وقالوا له خلص نفسك مع الأهلى وتعالى"، مضيفاً: "اللاعب بدأ محاولات أنه يزهق المسئولين فى الأهلى، وهى نفس المحاولات اللى عملها مع مسئولى مودرن فيوتشر بعدما كان قريبا من اللعب للفريق، ولكن مسئولى مودرن فيوتشر تراجعوا بسبب تصرفاته وقالوا إحنا نادى كبير ومحدش يعمل معانا كده".

يشار إلى أن صلاح محسن خاض مع الأهلى 100 مباراة بإجمالى 3258 دقيقة لعب، سجل خلالها 18 هدفاً وصنع 6 وتلقى 6 كروت صفراء.