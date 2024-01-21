3 مباريات مشتعلة في بطولة أمم أفريقيا.. المواعيد والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الأحد، 3 مباريات من العيار الثقيل في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، في نسختها الـ 34 التي تحتضنها كوت ديفوار، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية.

وتشهد هذه النسخة العديد من المفاجآت، حيث لم يتمكن أي منتخب عربي من تحقيق الفوز أولي جولتين بإسثناء المغرب.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 اليوم:

المغرب ضد الكونغو الديمقراطية، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

زامبيا ضد تنزانيا، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

جنوب أفريقيا ضد ناميبيا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

المجموعة الأولى

غينيا الاستوائية برصيد 4 نقاط.

نيجيريا برصيد 4 نقاط.

ساحل العاج برصيد 3 نقاط.

غينيا بيساو برصيد دون النقاط.

المجموعة الثانية

كاب فيردي برصيد 6 نقاط.

مصر برصيد نقطتين.

غانا برصيد نقطة وحيدة.

موزمبيق برصيد نقطة وحيدة.

المجموعة الثالثة

السنغال برصيد 6 نقاط.

غينيا برصيد 4 نقاط.

الكاميرون برصيد نقطة وحيدة.

جامبيا بدون أي نقاط.

المجموعة الرابعة

بوركينا فاسو برصيد 6 نقاط.

الجزائر برصيد نقطة وحيدة.

أنجولا برصيد نقطة وحيدة.

موريتانيا بدون أي نقاط.

المجموعة الخامسة

مالي برصيد 3 نقاط.

ناميبيا برصيد 3 نقاط.

جنوب إفريقيا بدون أي نقاط.

تونس بدون أي نقاط.

المجموعة السادسة

المغرب برصيد 3 نقاط.

الكونغو الديمقراطية برصيد نقطة وحيدة.

زامبيا برصيد نقطة وحيدة.

تنزانيا بدون اي نقاط.